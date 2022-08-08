В детском саду Благовещенска порывом ветра сорвало крышу

По информации администрации Благовещенска, 31 июля сильный порывистый ветер повредил крышу школы № 23, а именно корпуса № 3, где располагается детский сад. Общая площадь повреждённой кровли – 45 квадратных метров. Ремонт здания начали оперативно и планируют завершить к 10 августа.

— На сегодняшний день в корпусе уже проведены работы по демонтажу повреждённых частей кровли. Восстановлены деревянные конструкции, положен профлист, укреплен конек крыши. Рабочим предстоит восстановить леерное ограждение по периметру крыши. Внутри здания – демонтировать поврежденные потолки с последующей обшивкой гипсокартоном. Ежедневно на объекте задействовано десять рабочих, – сообщили в пресс-службе мэрии Благовещенска.

Там добавили, что сейчас 90 воспитанников детского сада на время ремонта перераспределили в соседние корпуса. В свои группы дети вернутся уже 15 августа.

Фото: пресс-служба мэрии Благовещенска