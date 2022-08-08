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8августа
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сегодня, 17:16 0

Проезд по международному мосту Благовещенск – Хэйхэ станет платным

Новый режим вводится с 10 августа

Проезд по международному мосту Благовещенск – Хэйхэ станет платным
Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области

Автомобильный мостовой переход между Благовещенском и Хэйхэ завершает работу в тестовом режиме и переходит на платную систему проезда. С 10 августа плату необходимо вносить на пункте взимания платы (ПВП), расположенном при въезде на мост, сообщает пресс-служба амурского минтранса.

В связи с тем, что пункт пропуска в КНР работает в режиме замкнутого цикла, оплата за проезд российских грузовых транспортных средств будет вноситься однократно только на ПВП на территории РФ. Когда ситуация нормализуется, плата будет взиматься и на китайском ПВП при движении транспорта из Китая в Россию. Об этом будет сообщено заранее.

На размер платы будет влиять высота автомобиля и количество осей. Например, стоимость проезда для грузовых автомобилей в настоящее время варьируется от 1 030 до 9 540 рублей, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства региона.

Платежи будут приниматься как наличными, так и банковскими картами.

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#дороги #Китай #транспорт

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