Амурские энергетики готовятся к штормовой погоде

В связи с объявленным на территории Амурской области штормовым предупреждением, Амурские электросети с 8 августа установили режим повышенной готовности.

Уже в минувшие выходные на территории области прошли ливневые дожди. Обильные осадки и сильный ветер также ожидаются на востоке области и в Благовещенске. На фоне этого в Зейском районе возникла ситуация с подтоплением. В связи с разливом реки Уркан отключены от электроснабжения 38 частных домовладений.

В Тындинском районе подтоплена высоковольтная ЛЭП, снабжающая электричеством жителей посёлка Эльга. Во избежание ЧП обесточены нижние провода высоковольтной линии, энергетики просят граждан не приближаться к объектам энергетики.

Бригады Амурского филиала АО «ДРСК» полностью переведены на круглосуточный режим работы, усилены дежурные смены. Бригады готовы к оперативному устранению повреждений, которые могут быть нанесены стихией. К непогоде также готовятся электрические сети ЕАО и Хабаровского края, сообщает пресс-служба Амурских электрических сетей.

Сообщить об отключениях и повреждениях объектов энергетики можно по телефону единого контакт-центра ДРСК: 8-800-1000-397.