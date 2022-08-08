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8 августа 2022, 17:59 0

Амурские энергетики готовятся к штормовой погоде

Весь персонал работает в круглосуточном режиме

Амурские энергетики готовятся к штормовой погоде
Фото: Пресс-служба Амурских электрических сетей

В связи с объявленным на территории Амурской области штормовым предупреждением, Амурские электросети с 8 августа установили режим повышенной готовности.

Уже в минувшие выходные на территории области прошли ливневые дожди. Обильные осадки и сильный ветер также ожидаются на востоке области и в Благовещенске. На фоне этого в Зейском районе возникла ситуация с подтоплением. В связи с разливом реки Уркан отключены от электроснабжения 38 частных домовладений.

В Тындинском районе подтоплена высоковольтная ЛЭП, снабжающая электричеством жителей посёлка Эльга. Во избежание ЧП обесточены нижние провода высоковольтной линии, энергетики просят граждан не приближаться к объектам энергетики.

Бригады Амурского филиала АО «ДРСК» полностью переведены на круглосуточный режим работы, усилены дежурные смены. Бригады готовы к оперативному устранению повреждений, которые могут быть нанесены стихией. К непогоде также готовятся электрические сети ЕАО и Хабаровского края, сообщает пресс-служба Амурских электрических сетей.

Сообщить об отключениях и повреждениях объектов энергетики можно по телефону единого контакт-центра ДРСК: 8-800-1000-397.

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#происшествия #экономика #энергетика

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