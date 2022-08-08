53-летняя Светлана Бондарчук похвасталась идеальной фигурой в бикини

Поклонники Светланы пришли в восторг от снимка и отметили, что 53-летняя телеведущая находится в отличной форме.

Светлана Бондарчук и Сергей Харченко поженились в 2020 году. Они познакомились на вечеринке у общего знакомого. После болезненного развода с Фёдором Бондарчуком Светлана не спешила вновь выходить замуж.

Второй муж телеведущей – музыкант. Она рассказала, что однажды попросила супруга написать для неё песню, а Павел Воля буквально за час написал на неё стихи. Но в результате Светлана от песни отказалась, решив, что она больше подходит мужу.

Режиссёр Фёдор Бондарчук и его жена Светлана расстались после 25 лет брака. Бывшие супруги сохранили хорошие отношения ради сына Сергея и дочери Варвары. Дочь пары родилась с особенностями развития – через год после рождения ей поставили диагноз ДЦП. Сейчас девушке 23 года. Экс-супруги не афишируют подробности жизни Варвары и редко публикуют фото с ней в соцсетях.