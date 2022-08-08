Для эвакуации амурчан спасатели подключили вертолет и тяжелую технику

Вертолёт МИ-8 Амурской авиабазы работает в районе перемыва автомобильной дороги «Зея – Тыгда». Два плавающих транспортёра направили в Магдагачинский и Зейский районы, где сложилась самая сложная гидрологическая обстановка.

Амурчане, которые стоят по дороге «Зея – Тыгда» могут вернуться в пункты временного размещения, где организовано горячее питание, а свои машины оставить на бесплатной охраняемой стоянке. В ближайшие несколько дней людей, остановившихся в ПВР Магдагачи и Тыгды, вертолётом доставят в Зею. Забрать автомобили жители смогут после ремонта автомобильной дороги, который займёт более недели, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

В других пострадавших от паводка районах спасатели эвакуируют население, используя ПТС и лодочные переправы. В Магдагачи прибыл транспортер со спасателями из Белогорска, он осуществляет переправу возле моста, который смыло во время дождевого паводка. Сегодня утром спасатели на спецтехнике уже перевезли около десяти человек – сотрудников предприятия «Росгаз».

Плавающий транспортёр и две лодочные переправы Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности продолжают работать по эвакуации людей в Ивановке Зейского района.

В Зейском районе работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Амурской области, оснащенная техникой высокой проходимости, плавсредствами и необходимым оборудованием для оказания помощи населению. Для мониторинга паводковой ситуации применяется беспилотная авиационная система. Спасатели амурского МЧС проводят подворовые обходы, оповещение населения по громкоговорящей связи, оказывают помощь населению – подъем мебели и техники, эвакуация населения и животных, доставка воды и продуктов питания.

Также в районе для оказания помощи населению в селе Черняево находится группа спасателей Амурского центра ГЗ и ПБ. Сегодня специалисты выезжали на дорогу «Черняево – Кузнецово» в район ручья Гербелик для мониторинга гидрологической ситуации. Как отметили спасатели, утром вода продолжала подниматься, в некоторых местах начался перелив через дорожное полотно. В случае необходимости специалисты готовы организовать лодочную переправу.

Как сообщало Амур.инфо, в Приамурье введен региональный режим ЧС. Ситуация находится на личном контроле губернатора.