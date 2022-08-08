Василий Орлов: «На территории области введен региональный режим ЧС»

Губернатор Амурской области провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На данный момент в регионе сложная гидрологическая обстановка. Причиной стала серия циклонов, сопровождавшихся шквалистым ветром и выпадением обильных осадков.

Как сообщало ранее Амур.инфо, режим ЧС сначала был введен в северных районах Приамурья. Сложная паводковая обстановка привела к введению регионального режима ЧС, решение приняла региональная Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По информации ГУ МЧС России по Амурской области, в настоящее время автомобильным транспортом невозможно добраться до 32 населенных пунктов. Полностью без транспортного сообщения остались девять населенных пунктов: Толбузино, Кузнецово, Ивановка, Сиан, Амуро-Балтийск, Аносово, Златоустовск, Ивановское и Ольгинск.

Из подтопленных территорий эвакуировано 158 человек, из них 49 дети.

Резкие подъемы воды с подтоплением населенных пунктов наблюдаются на территории города Тында, Сковородинского и Зейского районов, Тындинского округа.

На территории семи муниципальных образований (Архаринский, Зейский, Селемджинский, Магдагачинский, Сковородинский районы, Тындинский округ, Тында) в 13 населенных пунктах подтоплено 82 жилых дома и 200 придомовых территорий.

Больше всего подтопленных домов и придомовых территорий в Зейском районе, 77 и 154. В Магдагачинском районе подтоплено два жилых дома, в Сковородинском – три. В Тындинском округе вода зашла на 24 придомовые территории, в Сковородинском районе – на 22 участка.

— В связи со сложной паводковой обстановкой на территории области введен региональный режим ЧС. Все службы работают в усиленном режиме. Для проведения аварийно-спасательных работ, организации лодочных переправ в муниципалитеты направлены дополнительные силы министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности области и Главного управления МЧС России по Амурской области. Сейчас людям помогают 153 спасателя, на территориях работает 38 единиц техники, 14 плавсредств, два плавающих транспортера ПТС-М. Держу ситуацию на личном контроле, – сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.