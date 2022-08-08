Надежда Ермакова и Даниэль Чистов снова назначили день свадьбы

Надежда и Даниэль познакомились на реалити-шоу «Дом-2» в прошлом году. Несколько месяцев назад они решили пожениться и уже занимались свадебными хлопотами, но за две недели до церемонии влюблённые всё отменили.

38-летняя Ермакова объяснила, что их ссора произошла из-за мелочей. Однако Надежда и её 22-летний избранник решили дать любви второй шанс. Они работали над отношениями с семейным психологом, а также отправились на отдых в Турцию. После этого Даниэль вновь сделал любимой предложение руки и сердца. Влюблённые уже назначили новую дату свадьбы.

Ермакова сообщила в личном блоге, что их свадьба состоится 12 сентября, в годовщину их отношений с Чистовым.

В Сети Надежду называют вечной невестой. Экс-участница «Дома-2» уже несколько раз получала предложения, но заветного штампа в паспорте нет до сих пор. Подписчики надеются, что теперь Ермакова наконец обретёт счастье и обзаведётся семьёй.