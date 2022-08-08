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сегодня, 13:55 0

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек решили пожить раздельно через три недели после свадьбы

Аффлеку и Лопес пришлось расстаться из-за работы

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек решили пожить раздельно через три недели после свадьбы
Фото: Яндекс Дзен

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек расстались спустя три недели после свадьбы. Супруги решили пожить раздельно из-за своих проектов, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на портал Nation World News.

Дженнифер и Бен занимаются своими проектами, поэтому решили какое-то время пожить раздельно. Супруги заранее обговаривали моменты, связанные с работой, поэтому решение временно разойтись было принято обоюдно.

Лопес и Аффлек считают, что отношения на расстоянии только укрепят их союз. Источники из окружения пары сообщают, что артисты постоянно созваниваются и переписываются. В своей семье звёзды стараются соблюдать баланс между личной жизнью и карьерой.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились в июле в Лас-Вегасе. На торжестве присутствовали только самые близкие. После свадьбы молодожёны поехали отдыхать в Париж.

Бывший супруг певицы Охани Ноа ранее заявлял, что её брак с Аффлеком не продержится долго. По его словам, Лопес «любит быть влюблённой». Бен Аффлек стал её четвёртым мужем.

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#шоу-бизнес

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