Дженнифер Лопес и Бен Аффлек решили пожить раздельно через три недели после свадьбы

Дженнифер и Бен занимаются своими проектами, поэтому решили какое-то время пожить раздельно. Супруги заранее обговаривали моменты, связанные с работой, поэтому решение временно разойтись было принято обоюдно.

Лопес и Аффлек считают, что отношения на расстоянии только укрепят их союз. Источники из окружения пары сообщают, что артисты постоянно созваниваются и переписываются. В своей семье звёзды стараются соблюдать баланс между личной жизнью и карьерой.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились в июле в Лас-Вегасе. На торжестве присутствовали только самые близкие. После свадьбы молодожёны поехали отдыхать в Париж.

Бывший супруг певицы Охани Ноа ранее заявлял, что её брак с Аффлеком не продержится долго. По его словам, Лопес «любит быть влюблённой». Бен Аффлек стал её четвёртым мужем.