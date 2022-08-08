Грузовик ушёл под воду из-за аварии на переправе в районе Экимчана

В редакцию Амур.инфо поступило сообщение от жительницы Селемджинского района о происшествии на переправе в районе Экимчана. Ситуацию прокомментировали в прокуратуре Амурской области.

По словам нашей читательницы, накануне вечером на переправе через реку Селемджа случилась авария. На понтонном мосту лопнул трос в момент, когда по нему передвигался автомобиль, машина погрузилась в воду вместе с прицепом, в котором находился груз.

Фото: Амур.инфо

Фото: Амур.инфо

Переправа, которую соорудили военные, пострадала в результате паводка. Из информации областной прокуратуры известно, что течением смыло опорную балку моста, на которой держался трос, в результате чего он оборвался. Все люди были эвакуированы, пострадавших нет.

В настоящее время ведутся ремонтные работы, проверку которых осуществляет прокуратура Селемджинского района.