Амурчанин подозревается в краже телефонов

В Благовещенске задержали мужчину 1964 года рождения по подозрению в нескольких кражах, сообщает управление МВД по Амурской области.

В полицию обратились два амурчанина, сообщив о пропаже телефонов. В одном случае гаджет украли из палаты больницы, во втором – с гостиничного номера.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к преступлениям причастен один человек. Ранее подозреваемого привлекали к уголовной ответственности за кражи, грабежи и разбои, в общей сложности он провёл в местах лишения свободы почти 32 года.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Сейчас полицейские устанавливают его причастность к другим похожим преступлениям, а также ищут похищенные телефоны. За очередное нарушение закона задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.