Группа туристов встретила медведей на севере Амурской области

Фото: Андрей Матяш

Об удивительной встрече рассказали Амур.инфо участники одной из тургрупп, которые накануне возвращались с Тукурингры в Благовещенск. На обратном пути с Зейского заповедника они увидели, как на дороге играли два медвежонка. Медведица, услышав приближающуюся машину, загнала малышей в кусты.

— Мы их встретили по трассе на километре 28-м дороги «Зея – Береговой», возвращаясь с кардона Каменушка, – пояснил руководитель туристической группы Андрей Харитонов.

Туристка Марина Недончук, снявшая видео необычной встречи, рассказала:

— Мишки играли на дороге, медведица, услышав машину, выбежала, привстала на задние лапы, посмотрела на нас и увела их в лес. Было ощущение, что она в лесу им оплеух надает, чтобы не играли на дороге.

В охотуправлении Амурской области сообщили, что в том районе обитает много медведей и подобные встречи с ними не редкость. Конкретно об этом случае им не сообщали.