В Амурской области в связи с паводком открыли еще два ПВР

По состоянию на понедельник, 8 августа, в пункте временного размещения и питания (ПВРиП) в поселке городского типа Магдагачи находятся порядка 30 граждан, которые по причине подтопления автомобильной дороги «Тыгда – Зея» не смогли проехать в Зею.

Пункт временного размещения и питания открыт в помещении Магдагачинской школы № 2. Граждане обеспечены питанием, бутилированной водой, предметами первой необходимости, медицинским обслуживанием, сообщается на сайте местной администрации.

Фото: администрация Магдагачинского района

В понедельник, 8 августа, принято решение также о создании пункта временного размещения и питания также на территории села Тыгда. Он расположится в помещении дошкольной группы Тыгдинской школы имени Бояринцева и будет рассчитан на 40 мест. В ПВРиП обеспечат медицинское наблюдение за пребывающими, оснастят максимальным количеством средств для обеззараживания воздуха, достаточным количеством бутилированной воды, предметами первой необходимости и организуют питание, сообщает администрация Магдагачинского района.

В Приамурье сохраняется сложная гидрологическая обстановка. Так, на 40-м километре автодороги «Тыгда – Зея» вследствие высокой воды в реке Малая Грязнушка произошёл перемыв дороги и затопление автомобильного моста. А из-за подъёма воды в реке Правый Уркан затопило село Ивановка Зейского района, жильцы подтопленных домов эвакуированы в Овсянку.