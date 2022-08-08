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сегодня, 13:06 0

Дана Борисова пожаловалась на биполярное расстройство

Борисова призналась, что принимает серьёзные препараты

Дана Борисова пожаловалась на биполярное расстройство
Фото: argumenti.ru

Дана Борисова во время прямого эфира в своём блоге откровенно ответила на вопросы подписчиков. Телеведущая рассказала о том, почему у неё постоянно дрожат руки, а также призналась, что страдает биполярным расстройством, сообщает «СтарХит».

Борисова рассказала, что тремор остался у неё после употребления запрещённых веществ. По словам Даны, каждый зависимый сталкивается с разными проблемами: одни теряются в пространстве, другим сложно соображать. Сама звезда считает, что достаточно легко отделалась.

Поклонники также спросили, принимает ли сейчас Дана какие-либо препараты. Бывшая ведущая «Армейского магазина» призналась, что из-за биполярного расстройства ей приходится пить антидепрессанты. По её словам, она загружена препаратами «по полной». Телеведущая разбирала свои проблемы с психиатрами, которые и подобрали ей лекарства.

С зависимостью от запрещённых веществ и алкоголя Борисова покончила пять лет назад. По инициативе Андрея Малахова она прошла курс реабилитации.

46-летняя ведущая не раз рассказывала о своей наркозависимости. Недавно она призналась, что под веществами снималась в пикантных фотосессиях.

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#здоровье #шоу-бизнес

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