Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:41 0

Жители Свободного пожаловались на электроопору, опасно нависающую над дорогой

На месте уже работают специалисты

Жители Свободного пожаловались на электроопору, опасно нависающую над дорогой
Фото: Телеграм-канал SVBSTAR

Как сообщают местные новостные паблики, на пересечении улиц Ленина и Постышева произошел обрыв проводов, а опора электросети приобрела опасный наклон. Как написали в пабликах местные жители, проблема образовалась в результате продолжительных осадков. С утра движение на участке было затруднено.

Муниципальное предприятие МКП «Дорожник» уже занялось ликвидацией проблемы.

По словам специалистов, обрыва проводов не найдено, а опора накренилась в результате ДТП.

— Сейчас опора демонтирована, провода закреплены по временной схеме. В течение дня сотрудники МКП «Дорожник» должны установить новую опору, движению ничего не мешает, ­– сообщили в пресс-службе администрации Свободного.

Просмотров всего: 261

#дороги #ДТП #ЖКХ #Свободный #транспорт

распечатать


Происшествия

Иномарка и отечественное авто не поделили дорогу в Благовещенске
Происшествия

Дорога Зея – Тыгда закрыта для движения транспорта
Происшествия

Уголовное дело о смертельном ДТП под Свободным расследует Следственный комитет
Общество

Олег Имамеев обратил внимание на благовещенские «заброшки»