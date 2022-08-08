Жители Свободного пожаловались на электроопору, опасно нависающую над дорогой
На месте уже работают специалисты
Как сообщают местные новостные паблики, на пересечении улиц Ленина и Постышева произошел обрыв проводов, а опора электросети приобрела опасный наклон. Как написали в пабликах местные жители, проблема образовалась в результате продолжительных осадков. С утра движение на участке было затруднено.
Муниципальное предприятие МКП «Дорожник» уже занялось ликвидацией проблемы.
По словам специалистов, обрыва проводов не найдено, а опора накренилась в результате ДТП.
— Сейчас опора демонтирована, провода закреплены по временной схеме. В течение дня сотрудники МКП «Дорожник» должны установить новую опору, движению ничего не мешает, – сообщили в пресс-службе администрации Свободного.
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