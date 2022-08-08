Анна Калашникова рассказала о нервном срыве Софии Ротару

Анна Калашникова сообщила, что Софии Михайловне сейчас очень тяжело. По её словам, Ротару ничего не хочет и свой юбилей встречает со слезами на глазах. До недавнего времени певица жила в Италии, но в день рождения решила поехать на родину, чтобы хоть как-то отвлечься.

Калашникова заявила, что София Михайловна сейчас не поёт и отказывается выступать даже за большие деньги. По словам Анны, её друзья планировали пригласить певицу на праздник в Анталии. Они были готовы оплатить Ротару перелёт и гонорар, но артистка отказалась.

Калашникова вспоминает, что в прошлом году видела Ротару на «Новой волне» в Сочи. Тогда звезда выглядела словно девочка и буквально парила на сцене. Анна уверена, что Софии Михайловне необходимо петь даже сквозь слёзы. Она считает, что после нервного срыва только песни вернут Ротару к жизни. Артистка заработала достаточно денег за свою карьеру, но сейчас ей надо думать о своём состоянии.

Как пишет «Комсомольская правда», свое 60-летие Ротару широко праздновала в Кремле. Далее на фестивале «Жара» в Баку певице был посвящен целый день. А в этом году свой юбилей артистка тихо провела в кругу семьи.