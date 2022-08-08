Котики, обезьяны и сурикат: в Благовещенске открылось необычное кафе

В центре Благовещенска открылось необычное кафе. Наш корреспондент сходил на разведку.

На работу в кафе «устроены» коты, две обезьяны и сурикат. Главная обязанность «пушистых работников» – повышать количество гормонов счастья в организме посетителей. 8 августа у «сотрудников» кафе профессиональный праздник – Всемирный день кошек.

Всего здесь живет 15 котиков, все попали «на работу» при разных обстоятельствах. Например, тройняшки Пушкин, Мира и Майа были найдены на улице в Хабаровске. Заработную плату им «платят» премиум кормом, поэтому посетителям кормить котиков запрещено.

«Помурррчим» работает в формате антикафе, оплата здесь идёт за время пребывания, а чаем, кофе, какао и сладостями угощают бесплатно. Кроме того, можно принести еду и безалкогольные напитки с собой. Первый час стоит 400 рублей для детей и 450 рублей для взрослых. Дальше оплату берут поминутно.

В кафе действует несколько обязательных правил, чтобы обезопасить «пушистых работников». На входе нужно разуться, обработать руки и ни в коем случае не поднимать животных. Вам этого и не потребуется, котики очень контактные, а сурикат безмерно любопытен.

«Котосотрудники» будут рады видеть вас по адресу: улица Шимановского, 21. Кафе работает с 11:00 до 21:00.