Для водоснабжения благовещенцев пробурят пять новых скважин

В рамках концессионного соглашения, которое заключили администрация Благовещенска и руководство АКС, начинается бурение двух новых скважин на водозаборе «Северный». Они будут запущены в эксплуатацию к 1 сентября 2022 года. Всего же к 2025 году АКС планирует пробурить в областном центре пять скважин.

Как уточнили в коммунальной компании, подготовительные работы к бурению заняли около месяца. Глубина скважин составляет от 22 до 25 метров, использоваться они будут на протяжении 50 лет.

— Водозабор «Северный» снабжает водой порядка 45 % потребителей города Благовещенска. Забор ресурса происходит из подрусловых вод реки Зея. Для этих целей в обслуживании АКС находится около 40 скважин. В связи с ростом потребности горожан в ресурсе количество скважин необходимо наращивать, – рассказал директор по водоснабжению и водоотведению ООО «АКС» Михаил Пищик.

Уточняется, что в настоящее время идёт процесс освоения первой пробуренной скважины, а после на ней проведут монтаж эксплуатационного насоса. На обустройство двух скважин направили порядка семи миллионов рублей.

Фото: АКС