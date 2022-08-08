Благовещенец, напавший на сотрудника полиции, предстанет перед судом

37-летний житель областного центра ударил сотрудника полиции по лицу.

Следствием установлено, что 23 июня текущего года сотрудники полиции разыскивали мужчину, подозреваемого в хищении имущества жительницы Благовещенска. Изрядно пьяного гражданина обнаружили во дворе одного из домов на улице Василенко. Сотрудничать с оперативниками мужчина отказался, а когда его уведомили, что за отказ он будет доставлен в отдел полиции, он нанес сильный удар по лицу одному из полицейских, причинив тем самым легкий вред здоровью.

Ранее обвиняемый уже не раз отбывал наказание в местах лишения свободы за преступления против половой неприкосновенности, хулиганство, убийство и хищение чужого имущества, сообщает следственное управление СК по Амурской области.

В настоящее время материалы дела переданы в суд. За данное преступление в УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.