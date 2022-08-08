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сегодня, 13:35 0

Мэрия Тынды заплатит за нападение бездомной собаки на ребёнка

Компенсацию морального вреда взыскали с администрации через суд

Мэрия Тынды заплатит за нападение бездомной собаки на ребёнка
Фото: Прокуратура Амурской области

По требованию Тындинского городского прокурора суд взыскал с администрации Тынды компенсацию морального вреда в пользу обратившейся в ведомство матери 12-летней девочки.

В Тындинскую городскую прокуратуру обратилась жительница Тынды, на дочь которой напала бездомная собака. Прокуратура провела проверку и установила, что в марте 2022 года в районе одного из жилых домов на улице Спортивной на 12-летнюю девочку напала бездомная собака.

По результатам проверки городская прокуратура обратилась в суд о взыскании компенсации морального вреда, причинённого ребёнку в связи с укусами безнадзорного животного. Суд рассмотрел требования прокуратуры и удовлетворил их, с администрации города взыскана компенсация морального вреда в размере 20 тысяч рублей, сообщает прокуратура Амурской области.

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#дети #животные #происшествия #Тында

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