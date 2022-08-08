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сегодня, 12:29 0

В Амурской области начнут строить типовые общественные бани

Василий Орлов отметил, что они должны быть доступны для жителей частного сектора

В Амурской области начнут строить типовые общественные бани
Фото: Банно-прачечные услуги / 2 ГИС Благовещенск

По поручению губернатора Амурской области Василия Орлова в регионе появится программа строительства общественных бань. Министерство ЖКХ уже начало сбор заявок от глав районов. Параллельно с этим минстрой Приамурья готовит типовые проекты бань и просчитывает их стоимость.

Как уточняют в пресс-службе регионального правительства, сейчас в регионе действует 86 общественных бань, которые построили в период с 1926 по 2014 годы, 64 из них требуют ремонта. На сегодняшний день в Приамурье есть потребность в постройке 18 новых бань.

— У жителей частного сектора, где нет горячей воды и коммунальных удобств, всегда должна быть возможность помыться в бане. Речь не о тех заведениях, куда люди ходят отдохнуть и пообщаться с друзьями. Речь об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия, поэтому на строительство бань или, если это необходимо, капремонт уже имеющихся зданий средства из областного бюджета будут выделены. Сейчас необходимо разработать поэтапную программу строительства бань на территории области – собрать потребности населенных пунктов, определиться с их размерами, а также в зависимости от численности жителей определить очередность при строительстве. В небольших населенных пунктах стоит рассмотреть возможность подвоза людей в баню соседнего села, – прокомментировал Василий Орлов.

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#губернатор #здоровье #строительство

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