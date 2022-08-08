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Наталья Подольская призналась, что бросила Преснякова в начале отношений

Подольская пять лет ждала серьёзного шага от Преснякова

Наталья Подольская призналась, что бросила Преснякова в начале отношений
Фото: laykni.com

Наталья Подольская и Владимир Пресняков поженились в 2010 году. В 2015 году певица родила сына Артемия, а спустя пять лет у супругов появился второй сын Иван. В недавнем интервью Светлане Бондарчук Наталья откровенно рассказала об отношениях с мужем, сообщает «Комсомольская правда».

Наталья Подольская и Владимир Пресняков познакомились в 2005 году на одном из шоу. Певица говорит, что это была любовь с первого взгляда. Однако Владимир не спешил делать возлюбленной предложение, поскольку ещё состоял в браке с дизайнером Еленой Ленской. Это не устраивало Наталью, поэтому она перестала общаться с Пресняковым.

В эфире YouTube-канала «Света вокруг света» Подольская призналась, что Владимир «матросил её пять лет, прежде чем пожениться». По её словам, она бросила избранника через пару месяцев отношений, потому что в то время он был официально женат. 23-летняя артистка не хотела быть разлучницей.

Их роман возобновился через четыре месяца после расставания. Пресняков и Подольская стали вместе выходить в свет. Только спустя пять лет они сыграли пышную свадьбу, а вскоре и обвенчались.

Звёздные супруги вместе почти 20 лет. Наталья раскрыла секрет их гармоничных отношений и отметила, что важно уступать друг другу. Певица призналась, что договаривается с мужем даже в мелких бытовых вопросах.

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#интернет #шоу-бизнес

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