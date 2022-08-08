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сегодня, 12:07 0

В России лучшим педагогам-музыкантам будут выплачивать премии

Накануне президент подписал соответствующее постановление

В России лучшим педагогам-музыкантам будут выплачивать премии
Фото: Амур.инфо

7 августа вступил в силу указ президента РФ о выплате премий лучшим преподавателям в музыкальной сфере, сообщает РИА «ФАН».

Уточняется, что на денежное поощрение смогут рассчитывать педагоги, которые преподают минимум три года. Учителя детских музыкальных школ, школ искусств и хоровых школ могут получить премию в размере 500 тысяч рублей, каждый год средства будут выделять для 100 поощрений. По миллиону рублей могут выплатить преподавателям музыкальных колледжей и вузов, таких премий в год будет 50.

Решать, кому присудить вознаграждение, будет специальная комиссия, которую сформирует Минкультуры РФ, пишет о ссылкой «Парламентская газета».

Премию будут назначать за высокие достижения в профессиональной деятельности. Предлагать кандидатов и отправлять необходимые документы будут образовательные учреждения, в которых работают педагоги.

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#образование #работа #российская власть

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