В России лучшим педагогам-музыкантам будут выплачивать премии

Уточняется, что на денежное поощрение смогут рассчитывать педагоги, которые преподают минимум три года. Учителя детских музыкальных школ, школ искусств и хоровых школ могут получить премию в размере 500 тысяч рублей, каждый год средства будут выделять для 100 поощрений. По миллиону рублей могут выплатить преподавателям музыкальных колледжей и вузов, таких премий в год будет 50.

Решать, кому присудить вознаграждение, будет специальная комиссия, которую сформирует Минкультуры РФ, пишет о ссылкой «Парламентская газета».

Премию будут назначать за высокие достижения в профессиональной деятельности. Предлагать кандидатов и отправлять необходимые документы будут образовательные учреждения, в которых работают педагоги.