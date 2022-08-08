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сегодня, 13:13 0

В Приморье гибелью едва не закончилось катание на сапсёрфах

Спасатели успели доставить женщину к медикам

В Приморье гибелью едва не закончилось катание на сапсёрфах
Фото: Амур.инфо

Женщине стало плохо при катании на сапсёрфе в Приморском крае. Для оказания помощи к месту незамедлительно выдвинулись спасатели, сообщает пресс-служба ЦУКС ГУ МЧС России по Приморскому краю.

У женщины 1965 года рождения при катании на сапсёрфе случился сердечный приступ. Она вместе с группой туристов каталась на сапсёрфах в районе острова Шкота.

На место происшествия отправились спасатели управления МЧС России по Приморскому краю. Женщину на катере оперативно доставили на остров Русский, где её уже ожидали медики.

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#МЧС

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