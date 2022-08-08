В Китае сгорел самый длинный деревянный мост

Пожар начался накануне вечером. В результате происшествия никто не пострадал. Причины случившегося выясняют специалисты.

Сгоревший мост имел длину в 98,2 метра и ширину и 4,7 метра. Построили его в период правления династии Сун (960-1279 года). С 2006 года он находился в перечне охраняемых объектов национального уровня и был самым длинным деревянным арочным мостом в Китае.