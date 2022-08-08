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8августа
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сегодня, 11:22 0

В Китае сгорел самый длинный деревянный мост

Он был построен более 900 лет назад

В Китае сгорел самый длинный деревянный мост
Фото: pixabay.com

В китайском уезде Пиннань в восточной провинции Фуцзянь из-за пожара обрушился самый длинный деревянный мост. Он был построен 917 лет назад. О случившемся сообщает портал Biang.ru со ссылкой на The Paper.

Пожар начался накануне вечером. В результате происшествия никто не пострадал. Причины случившегося выясняют специалисты.

Сгоревший мост имел длину в 98,2 метра и ширину и 4,7 метра. Построили его в период правления династии Сун (960-1279 года). С 2006 года он находился в перечне охраняемых объектов национального уровня и был самым длинным деревянным арочным мостом в Китае.

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#Китай #пожары

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