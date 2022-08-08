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сегодня, 12:51 0

В Благовещенске пожарные спасали автомобиль от огня

Люди при пожаре не пострадали

В Благовещенске пожарные спасали автомобиль от огня
Фото: Главное управление МЧС России по Амурской области

Машина на улице 50 лет Октября загорелась в областном центре накануне. К месту происшествия отправились пять огнеборцев пожарно-спасательной части и одна пожарная машина, сообщает ГУ МЧС России по Амурской области.

Свидетелем пожара стал член команды «Амурские отголоски» Руслан Башмаков. Благовещенец снял видео. Судя по кадрам, сначала огонь начали тушить своими силами горожане, после приехали пожарные.

Огнеборцы устранили возгорание через три минуты после прибытия. Огонь повредил моторный отсек автомобиля, пострадавших нет. Специалисты ведомства полагают, что причиной пожара может быть аварийный режим работы электросети автомобиля.

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#МЧС #пожары #происшествия

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