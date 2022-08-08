Амурчанка незаконно обналичила материнский капитал

По материалам проверки прокуратуры Благовещенского района возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении материнского капитала. Ведется расследование, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

В результате прокурорской проверки было установлено, что в 2017 году жительница Благовещенского района получила сертификат на материнский капитал в размере 453 тысяч рублей. В 2018 году женщина заключила договор купли-продажи квартиры и земельного участка на средства маткапитала, а также заемные средства. Продавцу было перечислено 410 тысяч рублей, еще 43 тысячи пошли на оплату процентов по договору. Однако сделка купли-продажи оказалась фиктивной. В течение непродолжительного времени амурчанка получила назад денежные средства, «купленные» объекты не передавались в пользование ни матери, ни детям.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении выплат.

За финансовые махинации амурчанке может грозить штраф как минимальное наказание за такое преступление, максимальным же наказанием может стать лишение свободы на срок до двух лет.