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сегодня, 10:15 0

Светлана Лобода хочет встретить старость в Латвии

39-летняя певица вместе с детьми сейчас живёт в Юрмале

Светлана Лобода хочет встретить старость в Латвии
Фото: ria.ru

Украинская певица Светлана Лобода вместе с детьми недавно переехала в Латвию. Она рассказала, что хотела бы остаться в этой стране навсегда, сообщает «СтарХит».

После отъезда из России 39-летняя певица выбирает новое место жительства. В недавнем интервью ведущему латвийской радиопередачи Лобода тепло отозвалась о Юрмале и призналась, что хотела бы встретить в этой стране старость.

Светлана назвала жизнь в Латвии очень спокойной и размеренной. Также она умилилась людям пожилого возраста, которые не стесняются проявлять свою любовь и ходят, держась за руки.

Ранее певица заявила, что не видит возможности снова жить в России. При этом она призналась, что её дочери не могут адаптироваться к новым местам и просят снова вернуться в Москву. Девочки скучают по своим друзьям и старому дому.

Ещё недавно Лобода была одной из самых высокооплачиваемых артисток и получала огромные гонорары, выступая в нашей стране. Однако теперь ей запрещён въезд в Россию до 2072 года.

При этом и с возвращением на Украину у певицы не заладилось. Недавно певица Анастасия Приходько раскритиковала коллегу. Экс-участница «Фабрики звёзд» заявила, что Светлану на родине не ждут.

После начала спецоперации Лобода оборвала все профессиональные связи в России и стала помогать беженцам с Украины. Однако сограждане артистки скептически отнеслись к её поступку.

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#шоу-бизнес

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