Иномарка и отечественное авто не поделили дорогу в Благовещенске

Два благовещенских водителя сегодня с утра уже никуда не торопятся. Около 9:00 на перекрёстке улиц Октябрьской и Богдана Хмельницкого тёмно-зелёный представитель отечественного автопрома протаранил в борт гибридную Toyota.

Иномарка поворачивала налево на Октябрьскую со стороны микрорайона, в то время как ВАЗ двигался здесь же по прямой в сторону улицы 50 лет Октября.

В результате столкновения у «Жигулей» цвета «мурена» деформированы силовые элементы кузова, рулевая колонка приобрела почти вертикальное положение, а капот сложился «палаткой» – признаки очень сильного удара. Несмотря на это, пассивная безопасность представителя отечественного автопрома оказалась на уровне, водитель ВАЗа благополучно покинул салон. Серо-голубая Toyоta получила значительные повреждения правого крыла, бампера и других узлов в передней части.

Выводы о том, кто является виновником ДТП, сделают сотрудники ГИБДД.