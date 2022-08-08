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8августа
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сегодня, 10:59 0

Иномарка и отечественное авто не поделили дорогу в Благовещенске

«Жигули» пришли в негодность

Иномарка и отечественное авто не поделили дорогу в Благовещенске
Фото: Амур.инфо

Два благовещенских водителя сегодня с утра уже никуда не торопятся. Около 9:00 на перекрёстке улиц Октябрьской и Богдана Хмельницкого тёмно-зелёный представитель отечественного автопрома протаранил в борт гибридную Toyota.

Иномарка поворачивала налево на Октябрьскую со стороны микрорайона, в то время как ВАЗ двигался здесь же по прямой в сторону улицы 50 лет Октября.

В результате столкновения у «Жигулей» цвета «мурена» деформированы силовые элементы кузова, рулевая колонка приобрела почти вертикальное положение, а капот сложился «палаткой» – признаки очень сильного удара. Несмотря на это, пассивная безопасность представителя отечественного автопрома оказалась на уровне, водитель ВАЗа благополучно покинул салон. Серо-голубая Toyоta получила значительные повреждения правого крыла, бампера и других узлов в передней части.

Выводы о том, кто является виновником ДТП, сделают сотрудники ГИБДД.

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#дороги #ДТП #криминал #происшествия #транспорт

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