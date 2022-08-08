В Амурской области набирает силу дождевой паводок

По информации на утро 8 августа, в Приамурье сохраняется сложная гидрологическая обстановка. По информации Главного управления МЧС России по Амурской области, в четырёх муниципалитетах подтоплены жилые дома и приусадебные участки. Режим ЧС в связи с дождевым паводком установлен в Тындинском округе, Тынде, Зейском, Магдагачинском и Сковородинском районах.

Без транспортного сообщения остаются 32 населенных пункта в трех муниципальных образованиях: Магдагачинском, Зейском районах и в Тындинском округе.

В пресс-службе администрации Тындинского округа уточняют, что мост через реку Гилюй автодороги Восточный – Маревая поврежден, подъезд к нему подтоплен, проезд автотранспорта невозможен.

— Прогноз погоды неутешительный – неделя ливней. Режим ЧС сохраняется. Штаб работает в круглосуточном режиме, – обратились к горожанам в администрации столицы БАМа.

В администрации Зейского района сообщают о закрытии движения по пяти дорогам.

— По остальным направлениям на автодорогах введено ограничение для перемещения техники общей массой свыше 12 тонн ввиду обводнения дорог, – предупреждают в администрации Зейского района.

Транспортное сообщение нарушено и в Шимановском районе – на участке автодороги Нововоскресеновка – Аносово в районе моста через реку Шатока из-за перелива воды через проезжую часть. Кроме того, ограничено транспортное сообщение с селом Аносово.

По данным Амурского гидрометцентра, отметка опасного гидрологического явления зафиксирована на реке Правый Уркан в районе села Ивановка.

— Из села продолжается эвакуация. В селе Овсянка развернут пункт временного размещения, – сообщают в ГУ МЧС России по Амурской области.