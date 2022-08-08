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сегодня, 10:14 0

В Благовещенске впервые покажут уличный спектакль

Представление состоится на набережной Амура

В Благовещенске впервые покажут уличный спектакль
Фото: Амур.инфо

Под открытым небом актеры расскажут трогательную историю о трех подростках и их мечтах.

Спектакль «Мечта» (12+) состоится 28 августа в 19:00 на набережной Амура в районе бронекатера.

Представление подготовила библиотека «Багульник» при поддержке «Точки Кипения» и регионального движения «Волонтеры Культуры» на средства муниципального гранта, сообщается на телеграм-канале «Точки кипения».

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#концерты #культура

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