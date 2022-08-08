В Благовещенске впервые покажут уличный спектакль
Представление состоится на набережной Амура
Под открытым небом актеры расскажут трогательную историю о трех подростках и их мечтах.
Спектакль «Мечта» (12+) состоится 28 августа в 19:00 на набережной Амура в районе бронекатера.
Представление подготовила библиотека «Багульник» при поддержке «Точки Кипения» и регионального движения «Волонтеры Культуры» на средства муниципального гранта, сообщается на телеграм-канале «Точки кипения».
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