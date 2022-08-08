Дорога Зея – Тыгда закрыта для движения транспорта

Фото: Марина Недончук

Накануне на дороге Зея – Тыгда на 40 километре по мосту через реку Малая Грязнушка произошел перелив воды через проезжую часть и были подмыты подъезды к мосту, сообщает амурский минтранс. Пока восстановить там транспортное сообщение не удается.

В этот момент по дороге двигалось несколько машин. На двух транспортных средствах из Зеи в Благовещенск возвращались туристы. Разлившуюся реку Малую Грязнушку и ситуацию на мосту они сняли на видео. Первой группе удалось проехать по дороге до того, как ее перекрыли, а водителю и пассажиру второй машины пришлось возвращаться обратно в Зею.

Видео: Андрей Харитонов

На данный момент дорожным службам восстановить там проезд так и не удалось. Движение на дороге по-прежнему закрыто. На месте дежурят экипаж ГИБДД и мобильная бригада МЧС.

Этой ночью вода в реке Малая Грязнушка поднялась еще почти на десять сантиметров. Сильный поток не дает проводить работы.

«Как только вода пойдёт на спад, подрядчик сразу приступит к восстановлению проезда. Дорожно-строительная техника на круглосуточном дежурстве, специалисты готовы оперативно приступить к восстановлению разрушенного участка», сообщает в своем телеграм-канале амурский минтранс.

Также накануне был зафиксирован перелив воды на автомобильной дороге Заречное – Сиан в районе Амуро-Балтийска и на подъезде к селу Ивановка.

В связи с паводковой ситуацией и ограничением движения на участках региональных автомобильных дорог Зея –Тыгда и Заречное – Сиан временно отменены регулярные автобусные перевозки по маршрутам:

• Благовещенск – Зея

• Зея – Тыгда

• Зея – Ивановка

• Зея – Амуро-Балтийск

• Зея – Сиан