Утро в судах Благовещенска началось с эвакуации

Утром в понедельник, 8 августа, несколько судов города Благовещенска получили сообщения о минировании. По сообщениям читателей Амур.инфо, в зданиях работают силовики и кинологи.

Как отметил источник Амур.инфо, приближенный к ведомству, сообщения о «минировании» в последнее время участились, что мешает рабочему процессу.

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#происшествия

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Юлия Медведева