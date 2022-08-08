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Утро в судах Благовещенска началось с эвакуации
Туда вновь поступили сообщения о «минировании»
Фото: Амур.инфо
Утром в понедельник, 8 августа, несколько судов города Благовещенска получили сообщения о минировании. По сообщениям читателей Амур.инфо, в зданиях работают силовики и кинологи.
Как отметил источник Амур.инфо, приближенный к ведомству, сообщения о «минировании» в последнее время участились, что мешает рабочему процессу.
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