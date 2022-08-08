В России увеличилась доля купленных китайских машин

Специалисты, проанализировав «Электронный паспорт», выяснили, что машины китайских марок впервые заняли второе место по количеству купленного транспорта, опередив корейских производителей. Доля «корейцев» в июле составила 21,2 %. На первом месте по-прежнему находится машины отечественных марок – 30,9 % от числа купленного транспорта.

Количество китайских автомобилей на российском рынке стало расти с апреля 2022 года.