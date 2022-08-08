В России увеличилась доля купленных китайских машин
В июле купили более 8 600 таких автомобилей
Россияне в июле этого года купили 8 642 новых легковых китайских автомобилей. Это составило 24,3 % от общего объёма рынка, то есть каждое четвёртое приобретённое авто, сообщает «АВТОСТАТ».
Специалисты, проанализировав «Электронный паспорт», выяснили, что машины китайских марок впервые заняли второе место по количеству купленного транспорта, опередив корейских производителей. Доля «корейцев» в июле составила 21,2 %. На первом месте по-прежнему находится машины отечественных марок – 30,9 % от числа купленного транспорта.
Количество китайских автомобилей на российском рынке стало расти с апреля 2022 года.
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