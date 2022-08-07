Уголовное дело о смертельном ДТП под Свободным расследует Следственный комитет
В аварии погибли мать и её восьмилетний ребёнок
Уголовное дело, возбуждённое полицией по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц» передали следственному отделу по городу Свободный следственного управления СК по Амурской области. Напомним, смертельное ДТП произошло накануне в Свободненском районе.
Уточняется, что в субботу, 6 августа, семья из Республики Саха (Якутия) ехала на машине Toyota Premio из Владивостока домой. В Свободненском районе на 1 375 километре дороги Чита – Хабаровск 40-летний мужчина, управлявший автомобилем, при обгоне выехал на встречную полосу движения и столкнулся с самосвалом БЦМ-59, который опрокинулся в кювет. Легковую машину отбросило на леерное ограждение и на машину Урал, которая ехала попутно. 41-летняя жена водителя сидела на переднем сиденье, она скончалась на месте. Двое детей 8 и 14 лет сидели на заднем сидении, их доставили в больницу, но младшего ребёнка спасти не удалось. Глава семьи также находится в медицинском учреждении.
Расследование дела продолжается, сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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