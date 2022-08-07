Уголовное дело о смертельном ДТП под Свободным расследует Следственный комитет

Уточняется, что в субботу, 6 августа, семья из Республики Саха (Якутия) ехала на машине Toyota Premio из Владивостока домой. В Свободненском районе на 1 375 километре дороги Чита – Хабаровск 40-летний мужчина, управлявший автомобилем, при обгоне выехал на встречную полосу движения и столкнулся с самосвалом БЦМ-59, который опрокинулся в кювет. Легковую машину отбросило на леерное ограждение и на машину Урал, которая ехала попутно. 41-летняя жена водителя сидела на переднем сиденье, она скончалась на месте. Двое детей 8 и 14 лет сидели на заднем сидении, их доставили в больницу, но младшего ребёнка спасти не удалось. Глава семьи также находится в медицинском учреждении.

Расследование дела продолжается, сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.