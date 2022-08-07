МЧС даёт неблагоприятный прогноз по паводку в Амурской области

В Приамурье на воскресенье, 7 августа, в пяти муниципальных образованиях подтоплен 41 жилой дом, 83 приусадебных участка и 15 участков дорог, сообщает Главное управление МЧС по Амурской области.

Транспортного сообщения нет со следующими населёнными пунктами: село Толбузино Магдагачинского района; сёла Первомайское и Уркан и посёлок Могот Тындинского округа; село Ивановка Зейского района.

Оперативные группы ведомства работают в Тынде, Магдагачинском и Зейском районах. Для перевозки жителей и доставки предметов первой необходимости спасатели и пожарные пользуются плавающими транспортёрами областного Центра ГЗ и ПБ.

Фото: Главное управление МЧС России по Амурской области

Отмечается, что на реке Тында уровень воды упал. В реке Правый Уркан в районе села Ивановка Зейского района уровень воды уже превысил отметку неблагоприятного явления, он станет ещё выше.

Паводковую обстановку специалисты контролируют круглосуточно. Прогноз на ближайшие дни неблагоприятный.

— По информации Амурского ЦГМС, 8 августа на территории Амурской области по восточным районам ожидаются очень сильные осадки, сильные ливни с грозами. Силы и средства Амурской подсистемы РСЧС находятся в готовности к реагированию, – сообщают в МЧС.