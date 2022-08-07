Как можно превратить 1 сентября в законный выходной

Руководитель аналитического и исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова рассказала, как россияне могут законно устроить себе выходной в День знаний, чтобы спокойно посетить школьный праздник своего ребенка.

— По закону 1 сентября не является нерабочим праздничным днем. Впрочем, его можно сделать выходным, чтобы спокойно посетить школьный праздник своего ребенка. Например, если вы являетесь донором, то у вас, согласно закону, есть дополнительный оплачиваемый выходной день. Вы можете совершенно свободно использовать его в любое время, в том числе и 1 сентября, – сказала Наталья Голованова.

Также, по словам эксперта, можно написать работодателю заявление на отпуск без сохранения заработной платы на этот день, приурочить к Дню знаний ежегодный оплачиваемый отпуск либо получить отгул за работу в выходной день или сверхурочно, сообщает РИА Новости.

— Если работодатель привлекал или собирается привлечь вас к работе в выходной день или к сверхурочной работе, то вместо повышенной оплаты можно выбрать дополнительный день отдыха. Используйте его 1 сентября и проведите День знаний вместе с детьми, – заключила эксперт.