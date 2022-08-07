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сегодня, 14:34 0

Олег Имамеев обратил внимание на благовещенские «заброшки»

Особую опасность ветхие здания представляют для детей

Олег Имамеев обратил внимание на благовещенские «заброшки»
Фото: Телеграм-канал Олега Имамеева

Мэр Благовещенска Олег Имамеев рассказал в своём телеграм-канале про безопасность детей и подростков в городе, а также о том, как решаются некоторые проблемы.

«Безопасность детей в городской среде – это, наверное, одна из важнейших тем. Зачастую дети и подростки вредят себе по неосторожности. Дорога, водоёмы, «заброшки» – места, где поджидает опасность.

С первыми двумя пунктам можно работать, но нельзя их убрать как источник опасности физически. С последними проблема решается только после сноса или приведения их в надлежащий вид. К сожалению, они притягивают ребят. Желание сделать необычное фото, спрятаться, попробовать «взрослую» жизнь грозят травмами, а нередко напрямую угрожают жизни детей.

Как правило, у каждого такого опасного объекта есть собственник. Есть и муниципальные помещения, до которых ещё не дошла очередь на снос. Все они представляют опасность, являются потенциальными точками совершения преступлений.

Совместно с силовыми и надзорными органами решаем возникающие вопросы на уровне межведа. Работаем с каждым собственником индивидуально. Во многом это зависит от их сознательности. Муниципальные здания снесём в первоочередном порядке», – заявил Олег Имамеев.

Фото: Телеграм-канал Олега Имамеева

Фото: Телеграм-канал Олега Имамеева

Фото: Телеграм-канал Олега Имамеева

Фото: Телеграм-канал Олега Имамеева

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#дети #дороги #мэрия

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