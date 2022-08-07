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сегодня, 17:03 0

Василий Орлов: «Дети должны научиться базовым правилам поведения на воде»

Губернатор поручил обучать этому в школах

Василий Орлов: «Дети должны научиться базовым правилам поведения на воде»
Фото: Амур.инфо

Губернатор Приамурья Василий Орлов провёл заседание, на котором обсудили программы по обучению детей плаванию в школах, сообщает областное правительство.

На сегодняшний день в регионе детские кружки и секции по плаванию есть в 11 муниципалитетах. В 18 муниципалитетах плавательных крытых бассейнов нет. Как рассказала министр образования области Светлана Яковлева, плаванию в рамках уроков физкультуры обучают в Благовещенске, Зее и в Бурейском, Сковородинском и Тындинском муниципальных округах. Только в трёх школах есть свои крытые бассейны – в Новобурейском, Талакане и Восточном. В Зее и Сковородине старшеклассники занимаются плаванием в ФОКах.

Также летом детей учат плавать в детских оздоровительных лагерях. В области 12 таких учреждений, где есть бассейны или озёра. Занятия ведут 19 специалистов.

— Дети должны научиться базовым правилам поведения на воде. Здесь важны не спортивные результаты, а обучение детей необходимому навыку, который может спасти жизнь. Эффективность программы будем оценивать по проценту младшеклассников, обученных плаванию. Этот показатель необходимо внедрить в оценку деятельности директоров школ. Ресурсы спортивных учреждений и ФОКов с бассейнами нужно использовать по максимуму. Теоретическую часть – правила безопасности на воде – можно рассказывать детям на 15-минутках безопасности в школах, – прокомментировал Василий Орлов.

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#губернатор #дети #образование #школа

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