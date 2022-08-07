Семейная пара амурчан публично оскорбила полицейских

Супружескую пару из Тамбовского района Амурской области будут судить за публичное оскорбление полицейских и применение в отношении них насилия, не опасного для жизни или здоровья, сообщает следственное управление Следственного комитета по Амурской области.

6 июня этого года жители села Тамбовка обратились в полицию и рассказали, что около одного из отделений банка лежит женщина без сознания. Сотрудники отправились к месту происшествия. Полицейские обнаружили, что амурчанка пьяна. После того, как они её разбудили, женщина начала нецензурно выражаться. Стражи правопорядка предложили нарушительнице проехать в медицинское учреждение, чтобы освидетельствовать её на состояние алкогольного опьянения. Услышав это, обвиняемая начала оскорблять полицейских, после чего с силой толкнула сотрудницу. К ним подошёл и муж женщины, который грубо оскорбил одного из полицейских.

Расследование уголовного дела окончено, дело рассмотрит суд.