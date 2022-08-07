Амурский посёлок Магдагачи остаётся без воды

Центрального водоснабжения сейчас нет практически во всём посёлке, кроме микрорайона Овражный. Когда удастся починить водопровод – неизвестно. Глава района добавил, что для местных жителей организуют подвоз питьевой воды, график пока составляется, его объявят позже. Известно, что будет работать пять водовозных машин из посёлков Магдагачи и Сиваки, а также из сёл Дактуй и Гонжа.

Также в Магдагачи прибыл транспортёр для переправы в районе моста, который смыло, сообщает региональный Центр ГЗ и ПБ. Он уже работает.