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сегодня, 13:31 0

Амурский посёлок Магдагачи остаётся без воды

Пока водопровод нельзя починить из-за подтопления

Амурский посёлок Магдагачи остаётся без воды
Фото: Центр гражданской защиты и пожарной безопасности Амурской области

В посёлке Магдагачи специалисты пока не могут починить водопровод, который перемыло из-за прошедших осадков. Специалисты не могут подойти к трубам из-за сильного подтопления, рассказал в своём телеграм-канале глава Магдагачинского района Андрей Горюнов.

Центрального водоснабжения сейчас нет практически во всём посёлке, кроме микрорайона Овражный. Когда удастся починить водопровод – неизвестно. Глава района добавил, что для местных жителей организуют подвоз питьевой воды, график пока составляется, его объявят позже. Известно, что будет работать пять водовозных машин из посёлков Магдагачи и Сиваки, а также из сёл Дактуй и Гонжа.

Также в Магдагачи прибыл транспортёр для переправы в районе моста, который смыло, сообщает региональный Центр ГЗ и ПБ. Он уже работает.

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#ЖКХ #происшествия #большая вода

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