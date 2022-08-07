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В Зейском районе из-за наводнения началась эвакуация жителей Ивановки

Прокуратура Зейского района проводит проверку в связи с затоплением территории села

В Зейском районе из-за наводнения началась эвакуация жителей Ивановки
Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

В результате подъёма уровня воды в реке Правый Уркан село Ивановка Зейского района оказалось затопленным, транспортное сообщение с населённым пунктом в настоящее время отсутствует. На 9:30 воскресенья, 7 августа, уровень реки составил 777 сантиметров (при опасном явлении 670).

Всего подтоплено 77 домовладений, в которых проживает более 100 человек, и здание администрации. В пункте эвакуационного сбора, развёрнутого на базе местной школы, находятся 20 жителей села.

Накануне, 6 августа, из села Овсянка в Ивановку прибыл плавающий транспортёр областного поисково-спасательного отряда для эвакуации жителей. В воскресенье силами поисково-спасательной группы из Зеи и администрации жителей Ивановки перевозят в пункт временного размещения, который находится в селе Овсянка.

Фото: прокуратура Амурской области

В Ивановку также выехал прокурор Зейского района совместно со специалистами поисково-спасательной группы и сотрудниками территориального отдела полиции.

Прокуратурой района осуществляется координация деятельности служб и ведомств, задействованных в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, проводится проверка своевременности эвакуации граждан с подтопленных территорий, оценивается достаточность сил и средств, привлеченных для проведения аварийно-восстановительных работ, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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