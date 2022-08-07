В этом году в Амурской области отремонтируют 15 поликлиник и больниц

На проведение капитальных ремонтов и реконструкций медицинских учреждений Амурской области в этом году из областного бюджета выделено 1,3 миллиарда рублей. Всего будет отремонтировано 15 объектов.

На сегодня ремонт требуется 152 зданиям из 1 053. Кроме этого, запланировано строительство 41 объекта. Общий план проведения ремонтов медучреждений разработан до 2027 года.

В следующем году планируется ремонт 26 объектов, на эти цели необходимо более одного миллиарда рублей. Также на региональные средства планируется отремонтировать фасады поликлиник и провести благоустройство прилегающих территорий, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

— Привести в соответствие современным требованиям необходимо все медучреждения области. Они должны стать комфортными и доступными для всех жителей, в том числе для маломобильных. На это выделяем немалые средства из регионального бюджета. С 2018 года объем финансирования по данному направлению вырос более чем в 12 раз. Параллельно ведём работу по привлечению в наши медучреждения компетентных кадров, – отметил губернатор Приамурья Василий Орлов.