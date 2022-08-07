Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:32 0

В этом году в Амурской области отремонтируют 15 поликлиник и больниц

Василий Орлов рассказал об объёмах финансирования на ремонт медучреждений

В этом году в Амурской области отремонтируют 15 поликлиник и больниц
Фото: Пресс-служба правительства Амурской области

На проведение капитальных ремонтов и реконструкций медицинских учреждений Амурской области в этом году из областного бюджета выделено 1,3 миллиарда рублей. Всего будет отремонтировано 15 объектов.

На сегодня ремонт требуется 152 зданиям из 1 053. Кроме этого, запланировано строительство 41 объекта. Общий план проведения ремонтов медучреждений разработан до 2027 года.

В следующем году планируется ремонт 26 объектов, на эти цели необходимо более одного миллиарда рублей. Также на региональные средства планируется отремонтировать фасады поликлиник и провести благоустройство прилегающих территорий, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

— Привести в соответствие современным требованиям необходимо все медучреждения области. Они должны стать комфортными и доступными для всех жителей, в том числе для маломобильных. На это выделяем немалые средства из регионального бюджета. С 2018 года объем финансирования по данному направлению вырос более чем в 12 раз. Параллельно ведём работу по привлечению в наши медучреждения компетентных кадров, – отметил губернатор Приамурья Василий Орлов.

Просмотров всего: 150

#губернатор #медицина #строительство

распечатать


Экономика

Василий Орлов отметил вклад РЖД в развитие Амурской области

Коронавирус

В Приморском крае вновь вводят антиковидные ограничения
Общество

До Благовещенска «голубое топливо» доберется к 2023 году
Общество

Амурская область получит новые самолёты по госзаказу