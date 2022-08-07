В Белогорске ребёнка сбил поезд
Мальчик погиб
6 августа в Белогорске погиб восьмилетний мальчик. Ребёнок оказался под колёсами поезда.
«6 августа в вечернее время на перегоне «Низина – Белогорск» в районе «Разъезда 5 километра» на железнодорожном пути машинист пригородного поезда сообщением «Благовещенск –Чита» сбил мальчика 2014 года рождения», – сообщает прокуратура Амурской области.
Ребёнка успели довезти до больницы, но он скончался в реанимации от полученных травм.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о защите прав несовершеннолетних.
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