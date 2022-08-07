Спасатели МЧС напоминают амурчанам телефоны дежурных служб

Пресс-служба главного управления МЧС России по Амурской области напоминает жителям, что во всех муниципальных образованиях Амурской области функционируют единые дежурно-диспетчерские службы (ЕДДС). Телефоны, по которым можно вызвать пожарных, спасателей, полицию или медицинскую скорую помощь:

8(416-2) 202-112 – Благовещенск;

8(416-41) 2-18-44 – Белогорск;

8(416-58) 3-15-55 – Зея;

8(416-47) 2-28-20 – Райчихинск;

8 (416-43) 5-15-08 – Свободный, Свободненский район;

8(416-56) 4-21-26 – Тында;

8(416-51) 2-24-48 – Шимановск;

8(416-36) 2-12-43 – Завитинск, Завитинский муниципальный округ;

8 (416-43) 35-1-01– ЗАТО Циолковский;

8(416-47) 4-50-00 – пгт. Прогресс;

8(416-48) 2-15-67 – Архаринский район;

8(416-2) 774-510 – Благовещенский район;

8(416-41) 2-41-49 – Белогорский муниципальный округ;

8(416-34) 2-16-50 – Бурейский муниципальный округ;

8(416-58) 2-11-10 – Зейский район;

8(416-49) 5-11-30 – Ивановский муниципальный округ;

8(416-39) 9-13-01 – Константиновский район;

8(416-53) 9-74-69 – Магдагачинский район;

8(416-44) 2-13-31 – Мазановский район;

8(416-37) 4-10-53 – Михайловский район;

8(416-52) 2-26-49 – Октябрьский район;

8(416-45) 9-16-10 – Ромненский муниципальный округ;

8(416-46) 2-12-06 – Селемджинский район;

8(416-42) 2-24-00 – Серышевский район;

8(416-54) 2-21-12 – Сковородинский муниципальный округ;

8(416-38) 2-14-22 – Тамбовский район;

8(416-56) 5-82-70 – Тындинский муниципальный округ;

8(416-51) 2-12-73 – Шимановский район. Кроме того, в случае возникновения любой экстренной ситуации можно звонить на единый номер вызова экстренных служб «112» или телефон пожарно-спасательной службы «101», сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

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#МЧС #происшествия

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Виктория Большакова