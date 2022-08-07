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В Орле погибла девушка, упав с аттракциона «Орбита»

Возбуждено уголовное дело, расследование контролирует прокуратура

В Орле погибла девушка, упав с аттракциона «Орбита»
Фото: Следственное управление Следственного комитета РФ по Орловской области

В Орле в субботу, 6 августа, 17-летняя девушка, катаясь на аттракционе «Орбита» в Городском парке культуры и отдыха, выпала и погибла, сообщает прокуратура Орловской области.

Девушка от полученных травм скончалась в больнице. Прокуратура начала проверку, в том числе в отношении хозяев аттракциона. Уточняется, что аттракцион «Орбита» пока работать не будет.

Следственное управление Следственного комитета по Орловской области возбудило уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ «Невыполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Следователи осмотрели место происшествия, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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