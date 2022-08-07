Чешские карандаши известной марки подорожают из-за российских контрсанкций

Представитель чешской компании Koh-i-Noor Hardtmuth, выпускающей карандаши для рисования, заявил о проблемах. Древесину, которую ранее чехи привозили из России, теперь, в связи с российскими контрсанкциями, импортировать нельзя. Поэтому компания покупает древесину в Китае, который приобретает её в России, а затем везёт через океан к себе в Чехию.

По данным чешских экспертов, продукция подорожает не менее чем на 15-20 % из-за запрета России на вывоз древесины. У Koh-i-Noor Hardtmuth на данный момент есть одно большое преимущество – фиксированные цены на энергоносители. Однако прогнозов по объёмам производства на следующий год компания не даёт.

Из-за санкций в Чехии закрываются некоторые предприятия. Так, работавшая 30 лет пекарня в Босковицах, закрылась. Это произошло из-за резкого роста цен на энергоносители и повышения стоимости муки, сообщает lenta.ru.