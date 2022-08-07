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7августа
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сегодня, 09:46 0

В Тынде восстановлен проезд к отрезанному из-за потопа микрорайону

Продолжается ликвидация последствий ЧС

В Тынде восстановлен проезд к отрезанному из-за потопа микрорайону
Фото: администрация города Тынды

В городе Тынде продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Вода в реке по-прежнему высокая, но её уровень начал снижаться.

«Транспортное сообщение в направлениях микрорайона Беленький и микрорайона Таёжный восстановлено», – написала мэр Тынды Марина Михайлова в соцсетях.

Помогали восстанавливать мост местные компании.

Напомним, из-за резкого подъёма воды в Тынде было снесено два моста, подтоплены 20 жилых домов. Микрорайон Беленький почти сутки оставался без всякого транспортного сообщения.

На место в Тынду выехала помощь из других районов области, не только спасатели, но и строительные бригады, сообщает амурский минтранс.

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#большая вода #происшествия #Тында

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