В Тынде восстановлен проезд к отрезанному из-за потопа микрорайону
Продолжается ликвидация последствий ЧС
В городе Тынде продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Вода в реке по-прежнему высокая, но её уровень начал снижаться.
«Транспортное сообщение в направлениях микрорайона Беленький и микрорайона Таёжный восстановлено», – написала мэр Тынды Марина Михайлова в соцсетях.
Помогали восстанавливать мост местные компании.
Напомним, из-за резкого подъёма воды в Тынде было снесено два моста, подтоплены 20 жилых домов. Микрорайон Беленький почти сутки оставался без всякого транспортного сообщения.
На место в Тынду выехала помощь из других районов области, не только спасатели, но и строительные бригады, сообщает амурский минтранс.
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