В Тынде восстановлен проезд к отрезанному из-за потопа микрорайону

В городе Тынде продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Вода в реке по-прежнему высокая, но её уровень начал снижаться.

«Транспортное сообщение в направлениях микрорайона Беленький и микрорайона Таёжный восстановлено», – написала мэр Тынды Марина Михайлова в соцсетях.

Помогали восстанавливать мост местные компании.

Напомним, из-за резкого подъёма воды в Тынде было снесено два моста, подтоплены 20 жилых домов. Микрорайон Беленький почти сутки оставался без всякого транспортного сообщения.

На место в Тынду выехала помощь из других районов области, не только спасатели, но и строительные бригады, сообщает амурский минтранс.