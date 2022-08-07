Под Свободным в ДТП погибли мать и ребёнок

Накануне в Амурской области произошла автокатастрофа со смертельным исходом. На федеральной трассе «Амур» в районе Свободного легковой автомобиль Toyota Premio столкнулся с грузовиком.

Грузовик опрокинулся, но его водитель почти не пострадал. В легковом авто погибли люди.

— В результате ДТП на месте происшествия погибла женщина, которая находилась в легковом автомобиле Toyota Premio. Её восьмилетний сын скончался в реанимационном отделении Свободненской городской больницы. Супруг погибшей и 13-летний ребенок находятся в травматологическом отделении Свободненской городской больницы. Им оказана необходимая медицинская помощь, – сообщает региональная прокуратура.

Полиция сейчас устанавливает все обстоятельства аварии. На данный момент её виновник неизвестен.

Фото: прокуратура Амурской области