Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:10 0

Амурчанам, задолжавшим за коммунальные услуги, не придется платить больше

Речь идет о сумме пени

Амурчанам, задолжавшим за коммунальные услуги, не придется платить больше
Фото: Амур.инфо

В Приамурье должники по коммунальным услугам не будут платить повышенные пени, напоминают в Государственной жилищной инспекции Амурской области.

Пониженная ставка будет действовать до конца 2022 года.

По решению Правительства РФ с 28 февраля по 31 декабря 2022 года пени за просрочки платежа за жилищно-коммунальные услуги, за жилое помещение и взносам за капитальный ремонт будут начислять с учётом ключевой ставки Центробанка РФ – 9,5 %. К данной ставке привязаны пени на долги, неоплаченные на 28 февраля, а также на те, которые возникли позже. Это касается физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций.

Просмотров всего: 234

#ЖКХ #российская власть

распечатать


Происшествия

Жители амурского посёлка Магдагачи остались без воды и света
Общество

Благовещенцы в соцсетях пожаловались мэру на уличные провалы

Общество

В Благовещенске чистят ливнёвки, возможно продолжение дождей

Происшествия

Жительница Сахалина бросила в мэра ботинок и получила жильё