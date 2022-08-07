Амурчанам, задолжавшим за коммунальные услуги, не придется платить больше

В Приамурье должники по коммунальным услугам не будут платить повышенные пени, напоминают в Государственной жилищной инспекции Амурской области.

Пониженная ставка будет действовать до конца 2022 года.

По решению Правительства РФ с 28 февраля по 31 декабря 2022 года пени за просрочки платежа за жилищно-коммунальные услуги, за жилое помещение и взносам за капитальный ремонт будут начислять с учётом ключевой ставки Центробанка РФ – 9,5 %. К данной ставке привязаны пени на долги, неоплаченные на 28 февраля, а также на те, которые возникли позже. Это касается физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций.