Жители амурского посёлка Магдагачи остались без воды и света

Прокуроры Магдагачиского и Сковородинского районов контролируют восстановительные работы после разгула в Приамурье стихии, они выехали в пострадавшие населённые пункты.

В посёлке Магдагачи ввели режим ЧС. В посёлке из-за аварии на электрических сетях света нет в трёх многоквартирных и более чем в 400 частных домах. Без электричества остались 1,6 тысячи местных жителей. Кроме того, в Магдагачи перемыло центральный водопровод, центрального водоснабжения сейчас в посёлке нет. Без воды остались более четырёх тысяч жителей 67 многоквартирных домов. В ДЮСШ № 2 работает пункт временного размещения.

«Работники прокуратуры Магдагачинского района проводят проверку своевременности ликвидации последствий значительного количества осадков, дают оценку работе оперативных служб при проведении аварийно-восстановительных работ, встречаются с гражданами, чьё имущество оказалось подтопленным», – сообщает региональная прокуратура.

В село Талдан Сковородинского района выехал прокурор районного надзорного ведомства и исполняющий обязанности главы района. В населённом пункте из-за перехлёста проводов электричества нет в 60 частных домах, в которых живёт более 200 человек. Также прокуратура контролирует восстановление подъезда к селу Талдан.

Фото: прокуратура Амурской области

Фото: прокуратура Амурской области

Фото: прокуратура Амурской области

Фото: прокуратура Амурской области